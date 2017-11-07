Моуриньо не доволен и может уйти из "МЮ" в конце сезона

14:26, 07 ноября 2017
Футбол
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По информации СМИ, португалец не хочет дожидаться окончания контракта.

Жозе Моуриньо / Reuters

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо в конце сезона может покинуть команду. Британский журналист Том МакДермотт, который освещает выступления "МЮ", в своем твиттере сообщил, что 54-летний португалец недоволен действиями руководителей клуба.

Читайте такжеМоуриньо проиграл своей бывшей команде в английской Премьер-лигеМоуриньо не устраивает, что клуб долго не мог осуществить трансфер хавбека Неманьи Матича и так и не подписал четвертого игрока летом. Из-за этого тренер может уйти из «Юнайтед» по окончании сезона.

Контракт Моуриньо с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2019 года. Соглашение может быть продлено до 2020 года, но тренер требует от клуба большей активности на трансферном рынке.

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Теги: #Моуриньо в Манчестер Юнайтед