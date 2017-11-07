Роналду заключил пари, что станет лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Форвард «Реала» Криштиану Роналду поспорил с партнерами по команде, что станет лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Об этом сообщает испанское издание Sport со ссылкой на радио Onda Cero.

Утверждается, что в раздевалке "Реала" португалец сделал ставку на то, что по итогам сезона станет лучшим голеадором чемпионата и при этом пообещал отправить выигранные деньги на благотворительность.

Стоит отметить, что по состоянию на данный момент у Роналду всего 1 забитый мяч в испанской Примере в сезоне-2017/18. Тогда как лидер списка бомбардиров Лионель Месси имеет в своем активе 12 голов.