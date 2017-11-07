Английский "Вест Хэм" объявил о подписании контракта с Мойесом

Клуб английской Премьер-лиги "Вест Хэм" на своем официальном сайте сообщил, что новым главным тренером команды стал 54-летний шотландский специалист Дэвид Мойес.

Детали контракта не сообщаются, но авторитетные британские издания уверяют, что соглашение рассчитано на два с половиной года. При этом в контракте присутствует пункт, согласно которому стороны могут расторгнуть договор уже в конце текущего сезона.

На своем посту Дэвид Мойес сменил Славена Билича, который был уволен днем ранее.

Шотландский специалист Дэвид Мойес в своей тренерской карьере работал в таких клубах, как "Сандерленд", "Реал Сосьедад", "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон".

На данный момент "Вест Хэм" занимает 18-е место в АПЛ, имея в активе 9 очков.