Свитолина стала 9-й в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисисток сезона
В нынешнем сезоне украинка заработала 3 263 316 долларов.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина заработала 3 263 316 долларов в нынешнем сезоне.
Таким образом, она стала девятой в списке самых высокооплачиваемых теннисисток 2017 года. Лидером по призовым стала американская теннисистка Винус Уильямс, сообщает сайт WTA.
Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисисток:
1. Винус Уильямс (США) — 5 468 741
2. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5 433 457
3. Симона Халеп (Румыния) — 5 275 227
4. Каролин Возняцки (Дания) — 4 748 518
5. Слоун Стивенс (США) — 4 056 441
6. Алена Остапенко (Латвия) — 3 998 026
7. Каролина Плишкова (Чехия) — 3 902 665
8. Каролин Гарсия (Франция) — 3 427 150
9. Элина Свитолина (УКРАИНА) — 3 263 316
10. Йоханна Конта (Великобритания) – 2 931 494
Напомним, Свитолина в 2017 году выиграла пять трофеев и занимала рекордную третью строчку в рейтинге WTA.
Свитолина завершает 2017 год на шестой позиции в рейтинге.