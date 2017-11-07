Новичок сборной Украины Андриевский признан лучшим футболистом УПЛ в октябре

12:14, 07 ноября 2017
Футбол
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Первое и второе места в опросе заняли представители луганской "Зари".

upl.ua

Полузащитник луганской «Зари» Александр Андриевский признан лучшим игроком украинской Премьер-лиги в октябре. 

В опросе на официальном сайте УПЛ Андриевский набрал 52% голосов. Второе место занял также игрок «Зари» - полузащитник Игорь Харатин (29%), тройку замкнул полузащитник «Шахтера» Бернард (9%). 

Александр Андриевский в октябре сыграл три встречи в УПЛ, и в матче против «Мариуполя» (5:2) сделал хет-трик. 

Кроме того, Андриевский впервые получил вызов в национальную сборную Украины и готовится с командой Андрея Шевченко к контрольному поединку со Словакией.

upl.ua

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Теги: #лучший игрок месяца в УПЛ#Александр Андриевский