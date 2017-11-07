Сборная Украины сегодня проведет открытую тренировку в Киеве

11:59, 07 ноября 2017
Футбол
167

Открытое для болельщиков тренировочное занятие пройдет на стадионе Банникова.

Сборная Украины сегодня проведет открытую тренировку / УНИАН

Сегодня вечером сборная Украины проведет открытую тренировку для болельщиков накануне товарищеского матча против Словакии. 

Тренировка национальной команды пройдет сегодня на стадионе имени Банникова в Киеве. Начало – в 18.00. Вход на трибуны будет открыт за полчаса до начала. 

Напомним, сам поединок Украина – Словакия состоится 10 ноября на «Арене Львов».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сборная Украины открытая тренировка