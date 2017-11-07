Сборная Украины сегодня проведет открытую тренировку в Киеве
11:59, 07 ноября 2017Футбол
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Открытое для болельщиков тренировочное занятие пройдет на стадионе Банникова.
Сборная Украины сегодня проведет открытую тренировку / УНИАН
Сегодня вечером сборная Украины проведет открытую тренировку для болельщиков накануне товарищеского матча против Словакии.
Тренировка национальной команды пройдет сегодня на стадионе имени Банникова в Киеве. Начало – в 18.00. Вход на трибуны будет открыт за полчаса до начала.
Напомним, сам поединок Украина – Словакия состоится 10 ноября на «Арене Львов».
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