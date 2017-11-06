В ФФУ не подтвердили подписание нового контракта с Шевченко

Несмотря сообщения СМИ, Федерация футбола Украины не подтвердила информацию о том, что Андрей Шевченко подписал новый контракт с ФФУ.

Сообщалось, что новый договор рассчитан до конца отбора Евро-2020, но генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий опроверг эти данные.

«У Шевченко контракт, который действует до лета 2018 года. Он представил свою программу дальнейших действий, мы ее рассмотрим и примем решение о его дальнейшей работе».

«Но контакт не был продлен до 2020 года. Я уже видел сообщения в СМИ, что мы продлили до 2020 года, но пока нет», — заявил Записоцкий на брифинге ФФУ. Его цитирует Sport Arena.

Напомним, сейчас Шевченко занят подготовкой сборной к контрольному матчу против Словакии 10 ноября во Львове.