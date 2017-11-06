Билеты на матч ЛЧ "Шахтер" - "Манчестер Сити" поступили в свободную продажу: от 150 гривен

Билеты на игру Лиги чемпионов "Шахтер" - "Манчестер Сити" поступили в свободную продажу, сообщается на официальном сайте горняков.

Игра состоится в Харькове, на ОСК Металлист".

В домашних матчах с «Наполи» и «Фейеноордом» и в гостевой игре с клубом из Роттердама подопечные Паулу Фонсеки одержали победы. Для выхода в следующий раунд соревнований «оранжево-черным» достаточно набрать 1 очко в двух оставшихся встречах.

Билеты можно приобрести в кассах ОСК «Металлист» (с 9:00 до 20:00 без перерыва и выходных), онлайн на официальном клубном сайте, онлайн на сайтах-партнерах клуба и в розничной сети Харькова.

Стоимость билетов составляет:

Standard: от 150 до 600 гривен;

Club 1936: 2 500 гривен;

Roof Club: 4 000 гривен;

Shakhtar Lounge: 5 000 гривен.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Манчестер Сити" состоится в Харькове 6 декабря. Начало игры - в 21.45.