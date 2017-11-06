Шевченко вызвал в сборную в первый день тренировочного сбора еще двух исполнителей

Национальная сборная Украины по футболу начала тренировочный сбор в Киеве накануне контрольного поединка со сборной Словакии. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Читайте такжеШевченко остается на должности тренера сборной Украины на следующие два годаВ связи с травмами нескольких игроков главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал еще двух полузащитников – Евгения Шахова из греческого ПАОКа и Вячеслава Танковского из ФК «Мариуполь».

Как сообщал УНИАН, контрольная игра Украина - Словакия состоится в пятницу, 10 ноября, на "Арене-Львов". Начало - в 20.00.