Шевченко вызвал в сборную в первый день тренировочного сбора еще двух исполнителей

16:49, 06 ноября 2017
Футбол
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Список игроков пополнили Евгений Шахов и Вячеслав Танковский.

Сборная Украины начала сбор в Киеве / ФФУ

Национальная сборная Украины по футболу начала тренировочный сбор в Киеве накануне контрольного поединка со сборной Словакии. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Читайте такжеШевченко остается на должности тренера сборной Украины на следующие два годаВ связи с травмами нескольких игроков главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал еще двух полузащитников – Евгения Шахова из греческого ПАОКа и Вячеслава Танковского из ФК «Мариуполь».

Как сообщал УНИАН, контрольная игра Украина - Словакия состоится в пятницу, 10 ноября, на "Арене-Львов". Начало - в 20.00.

ФФУ

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Теги: #матч Украина - Словакия Львов#сборная Украины состав