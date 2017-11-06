Шевченко остается на посту тренера сборной Украины на следующие два года

Сегодня в Доме футбола состоялось очередное заседание Исполкома ФФУ.

Одним из главных вопросов была дальнейшая судьба Андрея Шевченко на посту наставника национальной сборной Украины. Члена Исполкома единогласно проголосовали за то, чтобы в следующем отборочном цикле национальной командой руководил ее нынешний главный тренер Андрей Шевченко, об этом сообщает zbirna.com.

По имеющейся информации, Шевченко будет руководить сборной Украины еще два года, то есть как минимум до конца квалификации Евро-2020.

Напомним, Шевченко возглавил сборную летом 2016 года. Под его руководством "сине-желтые" не смогли попасть в финальную часть ЧМ-2018, заняв третье место в отборочной группе.