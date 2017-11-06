Чемпион мира 2006 года Пирло провел последний матч в карьере

13:54, 06 ноября 2017
Футбол
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Андреа Пирло может стать помощником Антонио Конте в "Челси".

Андреа Пирло / ESPN

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло провел последний матч в карьере. Об этом сообщил твиттер американской лиги МЛС.

Последним поединком в карьере Пирло стала встреча в рамках плей-офф МЛС против «Коламбуса».

Команда экс-полузащитника сборной Италии победила в ответной игре - 2:0, но по сумме двух матчей уступила (3:4), а Пирло появился на поле на 90-й минуте.

За американский «Нью-Йорк Сити» Пирло выступал с 2015 года и всего провел 60 матчей, отметившись одним забитым мячом.

38-летний игрок завоевал множество трофеев на клубном уровне и уровне сборных. В 2006 году Андреа Пирло вместе со сборной Италии стал чемпионом мира. Всего за национальную команду он провел 116 матчей и забил 13 мячей. 

В коллекции Пирло 6 титулов чемпиона Италии (дважды с «Миланом» и четыре раза с «Ювентусом»), два Кубка Италии (с «Миланом» и «Ювентусом») и три Суперкубка страны (два из них со «Старой Синьорой»). Также хавбек дважды выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА (с «Миланом» в 2003-м и 2007 годах), а также клубный чемпионат мира (2007).

В начале октября итальянец объявил, что завершит карьеру по окончанию сезона. Сообщалось, что Пирло может стать помощником Антонио Конте в «Челси».

readfootball.com

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