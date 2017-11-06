В прифронтовом Мариуполе матч "Шахтера" побил рекорд по посещаемости

Матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги в Мариуполе в это воскресенье наблюдали вживую 11 670 болельщиков. Это абсолютный рекорд посещаемости домашнего матча клуба в нынешнем сезоне, передает MRPL.CITY.

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Матч "Шахтера"с ФК "Мариуполь" стал первой официальной игрой горняков в прифронтовом городе после начала боевых действий в регионе.

Игра получила рекордную поддержку болельщиков. Непростые эмоции получили и игроки клуба, вынужденные в свое время покинуть свой домашний стадион "Донбасс Арена".

"Очень приятно быть здесь, приехать в Донецкую область, видеть наших земляков. Приятно и тяжело быть рядом с домом, хотел бы еще попасть в Донецк... Рады, что приехали сюда сегодня и сыграем против "Мариуполя", все прекрасно, красиво. Люди счастливы, ждут, когда все закончится, и "Шахтер" вернется домой. Хочется, чтобы все люди с Донбасса вернулись назад, к себе на родину", - сказал капитан "Шахтера" Дарио Срна.

Тренер "Шахтера" Паулу Фонсека отметил сильную поддержку болельщиков:

"Очень рады, что играли недалеко от Донецка. Атмосфера на трибунах просто фантастическая. Именно здесь мы почувствовали настоящую поддержку болельщиков. Мы можем только сказать им спасибо", - сказал Фонсека.

"Ностальгия присутствует. Мариуполь рядышком, возле дома, тем более, я играл в составе этой команды. Чувства двойственные: мотивация конечно была, я играл против родной команды, да и недалеко от дома", - рассказал журналистам Иван Ордец, игрок "Шахтера".

Донбасское дерби завершилось безоговорочной победой "Шахтера" над "Мариуполем". Хозяева поля в динамичной борьбе уступили со счетом 1:3.

По окончании матча футболисты "Шахтера" бросали на трибуны свои футболки, главный тренер донецкой команды Пауло Фонсека подарил мяч маленькому фанату.