Сборная Германии представила новую форму, в которой сыграет на ЧМ-2018 (фотогалерея)

Сборная Германии совместно со своим техническим спонсором Adidas представила новый комплект домашней формы. Об этом сообщает официальный твиттер Немецкого футбольного союза.

Читайте такжеМы продолжаем жить советским прошлым - российский политик Лебедев о новой форме сборной России (фото)Именно в такой форме немцы сыграют на ЧМ-2018 и проведут квалификацию на Евро-2020. Цвет футболок остался неизменным – традиционный белый. При этом узор повторяет орнамент на футболках немецкой сборной образца чемпионата мира 1990 года, на котором Бундестим завоевал золотые медали.

Цена такой футболки на официальном сайте Федерации футбола Германии – 90 евро.