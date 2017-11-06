Шевченко вызвал на тренировочный сбор перед Словакией еще одного нападающего

В связи с повреждением Артема Кравца, который пропустит остаток сезона и не сможет принять участие в сборе национальной команды Украины, тренерский штаб сборной во главе с Андреем Шевченко вызвал в расположение главной команды нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина.

Вместе с другими 22 игроками нападающий прибудет в отель "Алфавито" в Киеве, где сегодня начнется подготовка к товарищескому матчу со Словакией.

Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Словакия состоится в пятницу, 10 октября, во Львове на стадионе "Арена-Львов". Начало - в 20.00.