Шевченко вызвал на тренировочный сбор перед Словакией еще одного нападающего
12:28, 06 ноября 2017Футбол
232
Динамовец Артем Беседин заменит в сборной травмированного одноклубника Артема Кравца.
Артем Беседин / uefa.com
В связи с повреждением Артема Кравца, который пропустит остаток сезона и не сможет принять участие в сборе национальной команды Украины, тренерский штаб сборной во главе с Андреем Шевченко вызвал в расположение главной команды нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина.
Вместе с другими 22 игроками нападающий прибудет в отель "Алфавито" в Киеве, где сегодня начнется подготовка к товарищескому матчу со Словакией.
Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.
Как сообщал УНИАН, матч Украина - Словакия состоится в пятницу, 10 октября, во Львове на стадионе "Арена-Львов". Начало - в 20.00.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter