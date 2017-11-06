Форвард "Динамо" Кравец выбыл до конца сезона, также травмированы Буяльский и Гармаш (видео)
12:06, 06 ноября 2017Футбол
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О кадровых потерях в клубе рассказал главный тренер киевлян Александр Хацкевич.
Денис Гармаш, Артем Кравец и Виталий Буяльский находятся в лазарете "Динамо" / ФК "Динамо"
Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал посде матча с "Ворсклой", что форвард киевлян Артем Кравец вылетел до конца сезона.
«В каждой игре мы кого-то теряем. После "Янг Бойз" потеряли Кравца, который вылетел до конца сезона. У нас был достаточно тяжелый график.
Читайте такжеЗащитник "Шахтера" Кривцов не сыграет из-за травмы до конца годаВ этом месяце мы много провели и в самолетах, и в автобусах, и матчи были тяжелые. Тот же Львов, тяжелое поле, синтетика в Швейцарии. Сегодня тоже», – сказал Хацкевич в интервью программе «Профутбол».
В матче с «Ворсклой» (2:1) Виталий Буяльский получил повреждение и ему предстоит операция. Также в матче травмировался Денис Гармаш.
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