Форвард "Динамо" Кравец выбыл до конца сезона, также травмированы Буяльский и Гармаш (видео)

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал посде матча с "Ворсклой", что форвард киевлян Артем Кравец вылетел до конца сезона.

«В каждой игре мы кого-то теряем. После "Янг Бойз" потеряли Кравца, который вылетел до конца сезона. У нас был достаточно тяжелый график.

Читайте такжеЗащитник "Шахтера" Кривцов не сыграет из-за травмы до конца годаВ этом месяце мы много провели и в самолетах, и в автобусах, и матчи были тяжелые. Тот же Львов, тяжелое поле, синтетика в Швейцарии. Сегодня тоже», – сказал Хацкевич в интервью программе «Профутбол».

В матче с «Ворсклой» (2:1) Виталий Буяльский получил повреждение и ему предстоит операция. Также в матче травмировался Денис Гармаш.