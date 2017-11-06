Эксперт предложил, как бороться с нулевыми ничьими в украинском футболе

В прошедшем туре чемпионата Украины половина матчей завершилась вничью 0:0, всего же в нынешнем чемпионате каждый пятый матч украинской Премьер-лиги завершается без голов.

Почему так происходит и как с этим бороться, в интервью "Сегодня" рассказал экс-игрок сборной Украины, "Днепра" и "Шахтера" Сергей Нагорняк.

"Обороняться умеем, а забивать, к сожалению, нет. Не хватает мастерства. Вот и все. Разрушать всегда легче, чем создавать. Команды, находящиеся вверху таблицы, за счет индивидуальных действий могут вскрывать оборону. Другие же... Вот и получается 0:0, когда играют две равные команды.

Я вам так скажу, мало личностей в нашем чемпионате. Раньше сетовали – засилие легионеров. А сейчас играют ребята, половина из которых к УПЛ просто не готова.

Как вернуть зрелище на поле? Надо, чтобы для начала у людей появился хлеб. А это – не один год. В принципе можно ввести правило, как в Америке: если ничья – пробивается серия пенальти, или буллиты, и победившему начисляется два очка, а проигравшему – одно. Никто этот вопрос не поднимает, хотя, если бы ввели те же буллиты, УПЛ стала бы интереснее", - предлагает Нагорняк.

Как сообщал УНИАН, три из шести поединков минувшего, 15-го тура УПЛ завершились вничью 0:0 (матчи "Верес" - "Зирка", "Александрия" - "Черноморец", "Сталь" - "Карпаты").

Согласно статистике, 40% матчей украинского первенства завершаются вничью (для сравнения, в Италии - 15%, в Англии - 24%).

Счет 0:0 фиксируется в Украине в 19% случаев (Италия - 6%, Англия - 9%).