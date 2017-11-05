В ворота "Динамо" в игре с "Ворсклой" не поставили два очевидных пенальти (видео)

В матче 15-го тура Премьер-лиги "Динамо" - "Ворскла" произошли несколько очень спорных эпизодов.

Так, в двух случаях арбитр матча должен был назначать 11-метровый в ворота столичного клуба. В первом тайме динамовец Гармаш заставил упасть форварда "Ворсклы" Коломойца, однако свисток рефери промолчал.

Во второй половине игры, уже при счете 2:1, динамовец Корзун, пытаясь прервать подачу соперника, сыграл рукой, но это также осталось без внимания арбитра Ярослава Козыка.

Стоит отметить, что один раз мяч попал в руку и игроку «Ворсклы», но, по мнению экспертов, пенальти не было.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" обыграло "Ворсклу" - 2:1 - и прервало безвыигрышную серию в чемпионате Украины, которая длилась 5 матчей.

Видео матча: