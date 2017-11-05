"Заря" в меньшинстве на последней минуте вырвала ничью 3:3 у "Олимпика"

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского состоялся поединок 15-го тура, в котором донецкий "Олимпик" на правах хояев принимал луганскую "Зарю".

Матч завершился результативной ничьей - 3:3, сообщает официальный сайт УПЛ.

На 11-й минуте Антон Кравченко открыл счет, вывев хозяев вперед. В самом начале второго тайма Станислав Беленький забил второй гол "Олимпика" в этом матче.

На 62-й минуте Максим Лунев сократил отставание - 1:2, но уже спустя четыре минуты Андрей Богданов сделал счет 3:1.

Вскоре "Заря" осталась в меньшинстве - поле покинул игрок "Зари" Александр Андриевский.

Однако луганская команда нашла в себе силы отквитать два гола: Евгений Опанасенко на 83-й минуте сделал счет 3:2, а уже на последней компенсированной минуте Игорь Харатин принес очко команде Юрия Вернидуба.

"Олимпик" набрал 25 очков. У "Зари" теперь в активе 19 пунктов.