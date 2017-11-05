Моуриньо проиграл своей бывшей команде в английской Премьер-лиге

Состоялись два центральных матча 11-го тура английской Премьер-лиги. В Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" встречались бывшая и нынешняя команды Жозе Моуриньо: «Челси» принимал на своём поле «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0, сообщает официальный сайт АПЛ.

Единственный гол в этом поединке записал на свой счёт испанский форвард "Синих" Альваро Мората, который отличился на 55-й минуте. Таким образом, «Челси» одержал третью подряд победу в АПЛ, а «МЮ» потерпел второе поражение в трёх последних матчах чемпионата.

В другом центральном матче дня «Манчестер Сити» выиграл дома у «Арсенала» - 3:1. В середине первого тайма Кевин Де Брюйне открыл счет. На 49-й минуте Серхио Агуэро уверенно реализовал пенальти - 2:0. В середине второго тайма форард "Арсенала" Александр Ляказетт сократил отставание в счёте — 1:2. Однако на 74-й минуте «горожане» сняли все вопросы о победителе матча - Габриэл Жезус расстрелял чужие ворота.

«Манчестер Сити» (31 очко) укрепил свое лидерство в турнирной таблице, увеличив отрыв от идущего вторым «Манчестер Юнайтед» до 8 очков.