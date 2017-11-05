"Сталь" и "Карпаты" разыграли уже третью нулевую ничью в 15-м туре УПЛ

В Киеве на стадионе "Оболонь-Арена" состоялся матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Сталь" из Каменского принимала львовские "Карпаты".

Поединок завершился вничью - 0:0, сообщает официальный сайт турнира.

Зрители увидели минимум голевых моментов. Пожалуй, только "Карпаты" показали желание добыть три очка во втором тайме, но мяч после удара Александра Гладкого угодил в штангу, а Леонид Акулинин уже в компенсированное время пробил слишком слабо.

В целом, закономерная ничья.

Напомним, что тур начался в субботу, и оба матча - "Верес" - Зирка" и "Александрия" - "Черноморец" - завершились вчера без забитых голов. Таким образом, в 15-м туре состоялись уже три нулевые ничьи.

Напомним, что "Динамо" сегодня примет в Киеве "Ворсклу".