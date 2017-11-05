Онлайн-видеотрансляция "Динамо" - "Ворскла": Премьер-лига, 15-й тур

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" проходит, пожалуй, центральный поединок 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимает "Ворсклу".

Киевский клуб продолжает занимать второе место в турнирной таблице, несмотря на 5-матчевую безвыигрышную серию в УПЛ. У "Динамо" 26 очков.

У "Ворсклы", которая идет на 5-м месте, 21 пункт. Полтавчане также неудачно провели последние три игры - поражения от "Шахтера" (2:3), "Карпат" (0:1) и "Зирки" (0:1).

Стоит отметить, что матч первого круга между "Ворсклой" и "Динамо" в Полтаве завершился вничью - 0:0.

Матч "Динамо" - "Ворскла" начнется в Киеве в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.