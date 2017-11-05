"Шахтер" обыграл на выезде "Мариуполь" в поединке УПЛ

15:56, 05 ноября 2017
Футбол
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Победу чемпиону принесли голы Феррейры, Марлоса и Бернарда.

Горняки обыграли

В Мариуполе состоялся поединок 15-го тура чемпионата Ураины в Премьер-лиге, в котором "Мариуполь" принимал "Шахтер" и уступил со счетом 1:3, сообщает официальный сайт соревнований. 

Хозяева часто атаковали и имели немало моментов, но сказался более высокий класс лидера УПЛ. В первом тайме Феррейра (30-я минута) и Марлос (45-я) обеспечили горнякам серьезный гандикап.  

После перерыва Фомин на 48-й минуте сократил отставание, но уже на 56-й Бернард восстановил преимущество своей команды в два мяча. За несколько минут до конца встречи Фомин угодил в перекладину, но счет остался прежним. 

"Шахтер" укрепил лидерство, набрав 36 очков. У "Мариуполя" осталось 17 пунктов. 

Напомним, что тур начался в субботу, и оба матча - "Верес" - Зирка" и "Александрия" - "Черноморец" - завершились без забитых голов.

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Теги: #15-й тур УПЛ#Мариуполь - Шахтер