"Шахтер" обыграл на выезде "Мариуполь" в поединке УПЛ

В Мариуполе состоялся поединок 15-го тура чемпионата Ураины в Премьер-лиге, в котором "Мариуполь" принимал "Шахтер" и уступил со счетом 1:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Хозяева часто атаковали и имели немало моментов, но сказался более высокий класс лидера УПЛ. В первом тайме Феррейра (30-я минута) и Марлос (45-я) обеспечили горнякам серьезный гандикап.

После перерыва Фомин на 48-й минуте сократил отставание, но уже на 56-й Бернард восстановил преимущество своей команды в два мяча. За несколько минут до конца встречи Фомин угодил в перекладину, но счет остался прежним.

"Шахтер" укрепил лидерство, набрав 36 очков. У "Мариуполя" осталось 17 пунктов.

Напомним, что тур начался в субботу, и оба матча - "Верес" - Зирка" и "Александрия" - "Черноморец" - завершились без забитых голов.