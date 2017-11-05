Защитник "Шахтера" Кривцов не сыграет из-за травмы до конца года
15:34, 05 ноября 2017Футбол
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Восстановление 26-летнего игрока продолжится дольше, чем планировалось.
Сергей Кривцов / football24.ua
Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов не сыграет за команду в 2017 году.
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Ранее сообщалось, что лечение должно занять от 6 до 8 недель, но пока Кривцов не готов вернуться на поле.
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