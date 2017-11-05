Защитник "Шахтера" Кривцов не сыграет из-за травмы до конца года

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов не сыграет за команду в 2017 году.

Читайте такжеУкраина в еврокубках: досрочный плей-офф для отечественных грандов26-летний футболист продолжает восстанавливаться после перелома правого надколенника, полученного в сентябре. О этом сообщила Команда 1.

Ранее сообщалось, что лечение должно занять от 6 до 8 недель, но пока Кривцов не готов вернуться на поле.