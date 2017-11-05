Мы продолжаем жить советским прошлым - российский политик Лебедев о новой форме сборной России (фото)

Сборная России представила игровую форму, в которой команда собирается играть на домашнем чемпионате мира по футболу-2018.

«Готовы к выходу на главную сцену», - гласит запись на официальной странице сборной России в твиттере.

Вместе с тем, новая форма вызвала шквал критики. Новая игровая майка и шорты очень напоминают форму футбольной команды СССР, в которой она выступала на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году и добыла золотые медали.

По этому поводу резкое мнение высказал даже зампредседателя Госдумы и по совместительству член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев.

Готовы к выходу на главную сцену. Наша домашняя форма на домашний Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 от @adidasfootball#ясоздаюpic.twitter.com/y6IxFJMQjR — Сборная России (@TeamRussia) 4 листопада 2017 р.

"По опыту многих сборных заметно, что форма футболистов несёт в себе оттенки национального флага, что подчеркивает их принадлежность своей стране. Мы же продолжаем жить советским прошлым. На предыдущем чемпионате у нас была форма бордового цвета, которая, по словам дизайнера, имела какую-то связь с цветом кремлевской стены, сейчас — форма, похожая на ту, что была на Олимпиаде в Сеуле, когда мы что-то там выиграли.

Если так хочется, чтобы напоминало ту самую форму, предлагаю написать на ней СССР. Но те победы — это история, хоть и приятная. У нас уже давно другая страна, другие футболисты и другой режим. Форма должна соответствовать национальному флагу. Может, тогда у наших футболистов появится больше патриотизма и любви к своей стране, и будет не так стыдно выходить на поле", — заявил Лебедев, которого цитирует Чемпионат.

Чемпионат мира в России планируют провести с 14 июня по 15 июля следующего года.