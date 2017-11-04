"Боруссия" Ярмоленко проиграла "Баварии" в центральном матче немецкой Бундеслиги

В Дортмунде завершился центральный матч тура чемпионата Германии по футболу среди команд Бундеслиги, в котором местная "Боруссия" проиграла мюнхенской "Баварии", сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 1:3.

Центральный матч дня показал полную неспособность игроков "Боруссии" противостоять на равных основному сопернику. В частности, это касается украинского легионера Андрея Ярмоленко, который имел два острейших момента, но не реализовал ни одного из них.

На 16-й минуте после скидки от Хамеса Родигеса мяч подхватил Арьен Роббен и нанес точный удар в дальний угол. Спустя 21 минуту, на 37-й, уже после скидки от Арьена Роббена мяч подхватил Киммих с правого фланга прострелил в штрафную и Роберт Левандовски нанес удар пяткой, после которого от рикошета мяч залетел в ворота.

Во втором тайме "Бавария" продолжила атаковать ворота соперника и на 66-й минуте после передачи от Комана с левого фланга Роберт Левандовски отправил мяч в дальний угол ворот, сделав дубль.

На 88-й минуте Марк Бартра шикарным ударом с угла трафной площадки поазил ворота "Баварии" - 1:3, но на большее у дортмундцев уже просто не хватило времени.

Таким образом, в турнирной таблице Бундеслиги после этого матча у "Баварии" 26 очков и уверенное лидерство, РБ "Лейпциг" - 22, "Боруссии", которая еще недавно была лидером соревнований - 20 и 3-е место.