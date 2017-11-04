"Александрия" и "Черноморец" свели вничью матч Премьер-лиги

В Александрии на КСК "Ника" завершился матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Александрия" принимала одесский "Черноморец" и свела матч вничью, сообщает официальный сайт турнира.

Игра завершилась со счетом 0:0.

Матч двух команд из подвала турнирной таблицы - 10-11 места - проходил в довольно скучной однообразной игре с минимальным преимуществом хозяев поля. Тем не менее, реализовать его в гол игроки "Александрии" так и не сумели.

Таким образом, команды набрали по 1 очку (по 12 баллов в таблице ) сохранили свои 10-11 места и оторвались уже на 2 балла от аутсайдера соревнований "Стали" из Каменского (10).

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня ровенский "Верес" и "Зирка" из Кропивницкого также сыграли вничью - 0:0.