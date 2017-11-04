Тренер молодежной сборной Украины Кардаш: "Шахтер" и "Наполи" достойны друг друга

Тренер молодежной сборной Украины, известный в недавнем прошлом игрок "Карпат", "Черноморца" и "Динамо" высказал свое мнение о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Наполи" - "Шахтер", сообщает Команда 1.

"Пожалуй, это равные по силам команды, достойные соперники. Между ними завяжется борьба за выход в следующий этап, трудно кому-то отдать предпочтение", - начал Кардаш.

Отвечая на вопрос о том, кто будет больше владеть мячом в матче в Неаполе и каким получится исход схватки за второе место в группе, заметил: "Тяжело спрогнозировать, как пойдет игра. Владение мячом еще не дает трех очков, важна стратегия на матч и конечный результат. Так как игра для "Шахтера" выездная, можно предположить, что "Наполи" будет больше владеть игровым снарядом.

А рассуждая о том будет ли "Шахтер" играть на ничью или же попытается повторить успех первого тура, заметил: "Есть стратегия отдельного матча и есть стратегия целого турнира. Командам осталось провести по два поединка, от чего и нужно отталкиваться. Запросы у "Шахтера" в Лиге чемпионов высокие, с учетом этого они и будут стоить свою игру".

Как сообщал УНИАН, мватч "Наполи" - "Шахтер" состоится 21 ноября в Неаполе. Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов - 1/8 финала - горнякам достаточно сыграть вничью.