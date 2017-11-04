Шевченко довызвал в национальную сборную Украины еще трех игроков

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил доввызвать в состав национальной команды, которая с 6 ноября будет готовиться к товарищескому матчу со Словакией, еще трех игроков, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Впервые вызовы в главную команду страны получили защитники Александр Сваток из луганской «Зари» Артем Шабанов из донецкого «Олимпика» и полузащитник львовских «Карпат» Сергей Мякушко.

Все трое уже выступали за «сине-желтых» на юношеском и молодежном уровнях.

23-летний Сваток провел за сборные Украины разных возрастных групп 45 игр, забив 3 мяча за «молодежку»; 24-летний Мякушко защищал цвета юношеской (U-19) и молодежной сборных (22 игры в целом, 1 гол за U-21); 25-летний Шабанов имеет опыт выступления за юношеские сборные U-18 и U-19 (суммарно – 9 матчей).

Таким образом, каоличеств приглашенных в стан национальной команды возросло до 23. Повреждение не позволит принять участие в сборе ранее вызванном защитнику Ярославу Ракицкому.

Напомним, ранее свои дебютные вызовы в сборную получили полузащитник Александр Андриевский из «Зари» и нападающий «Ворсклы» Юрий Коломоец.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Словакия состоится в пятницу, 10 ноября на "Арене-Львов".