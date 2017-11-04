Капитан "Шахтера" Срна подарил 40 мячей детям-переселенцам с Донбасса

Дарио Срна в Киеве встретился с 40 юными футболистами, большинство из которых – это дети-переселенцы из Донбасса, сообщается на странице ФК "Шахтер" в Facebook.

Капитан «горняков» наблюдал за тренировкой ребят, после которой с удовольствием общался с ними, фотографировался и раздавал автографы. А еще футболист подарил каждому по комплекту формы и мячи.

Дарио Срна постоянно оказывает поддержку детям. Ранее он передавал мандарины, спортивный инвентарь, ноутбуки и футбольную форму «Шахтера».