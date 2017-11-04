Капитан "Шахтера" Срна подарил 40 мячей детям-переселенцам с Донбасса
10:36, 04 ноября 2017Футбол
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Также игрок презентовал ребятам по комплекту формы.
Срна продолжает поддерживать детей-переселенцев с Донбасса / facebook.com/fcshakhtar
Дарио Срна в Киеве встретился с 40 юными футболистами, большинство из которых – это дети-переселенцы из Донбасса, сообщается на странице ФК "Шахтер" в Facebook.
Капитан «горняков» наблюдал за тренировкой ребят, после которой с удовольствием общался с ними, фотографировался и раздавал автографы. А еще футболист подарил каждому по комплекту формы и мячи.
Дарио Срна постоянно оказывает поддержку детям. Ранее он передавал мандарины, спортивный инвентарь, ноутбуки и футбольную форму «Шахтера».
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