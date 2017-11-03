Апелляционный комитет перенес рассмотрение дела по матчу "Мариуполь" – "Динамо"

17:36, 03 ноября 2017
Футбол
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Вся делегация столичного клуба присутствовала в Швейцарии на матче 4-го тура Лиги Европы

ФК

Рассмотрение апелляции «Динамо» по делу о неявке команды в Мариуполь на матч 7-го тура УПЛ и присуждении технического поражения, которое было назначено на сегодня, не состоялось, сообщает Трибуна.

«Динамо» обратилось в Апелляционный комитет ФФУ с просьбой перенести заседание, поскольку вся делегация клуба присутствовала в Швейцарии на матче 4-го тура Лиги Европы против «Янг Бойз» (1:0).

О новой дате  рассмотрения жалобы «Динамо» пока не сообщается. Ожидается, что оно состоится на следующей неделе. 

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" отказалось ехать в Мариуполь на матч УПЛ, который должен был состояться 27 августа из соображений безопастности. 

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Теги: #Динамо - Мариуполь УПЛ#Динамо аппеляция УПЛ