Апелляционный комитет перенес рассмотрение дела по матчу "Мариуполь" – "Динамо"

Рассмотрение апелляции «Динамо» по делу о неявке команды в Мариуполь на матч 7-го тура УПЛ и присуждении технического поражения, которое было назначено на сегодня, не состоялось, сообщает Трибуна.

«Динамо» обратилось в Апелляционный комитет ФФУ с просьбой перенести заседание, поскольку вся делегация клуба присутствовала в Швейцарии на матче 4-го тура Лиги Европы против «Янг Бойз» (1:0).

О новой дате рассмотрения жалобы «Динамо» пока не сообщается. Ожидается, что оно состоится на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" отказалось ехать в Мариуполь на матч УПЛ, который должен был состояться 27 августа из соображений безопастности.