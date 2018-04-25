Украина в еврокубках: досрочный плей-офф для отечественных грандов

На этой неделе состоялись матчи 4-го тура группового этапа еврокубковых турниров – Лиги чемпионов и Лиги Европы. Главным событием для украинских команд в этом туре стал досрочный выход отечественных грандов в плей-офф, весеннюю часть соревнований.

Киевское «Динамо» за 2 тура до финиша группового этапа обеспечило себе выход в 1/16 финала Лиги Европы. И теперь команде остается бороться лишь за 1-е место в группе, которое дает формальное преимущество при жеребьевке первой стадии плей-офф. Киевляне на 5 очков опережают ближайшего соперника – сербский «Партизан» из Белграда, но еще до очной встречи команд в Киеве, в рамках заключительного 6-го тура соревнований, могут обеспечить себе победу в группе. Это произойдет, опять-таки, досрочно – в 5-м туре, в случае успеха в гостевой игре с албанским «Скендербеу».

В свою очередь, «Шахтер» гарантировал себе выход в 1/16 финала Лиги Европы, но команда Паулу Фонсеки, разумеется, никак не может этим удовлетвориться, при наличии 6-очкового перевеса над итальянским «Наполи» в борьбе за 2-е место в группе Лиги чемпионов и выход в 1/8 финала самого престижного еврокубка. К тому же, в Харькове итальянцы были биты дончанами уверенно, с большим преимуществом. Разумеется, в ближайшей игре в Неаполе, гостевая команда приложит все усилия к тому, чтобы, как минимум, сыграть вничью и добыть путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

Шахтер 3-1 Фейеноорд

После гостевой победы двухнедельной давности «Шахтер» был однозначным фаворитом ответного матча с «Фейеноордом». Накануне игры у Фонсеки была только одна кадровая проблема - из четырех центральных защитников в строю остались лишь двое. Ракицкий был удален в Роттердаме и в Харькове играть не мог, а Кривцов уже достаточно давно находится на больничном. Поэтому на поле со стартовых минут вышли Ордец и Хочолава. Но если первый уже обладает определенным опытом, то для второго это был дебютный матч в Лиге чемпионов, в котором защитник сборной Грузии вышел со стартовых минут. И хотя эту пару сложно назвать сыгранной, особых претензий к ней нет.

В остальном же состав «Шахтера» был легко предсказуем. Но вот предсказать очередной быстрый гол в ворота Андрея Пятова было сложно. Снова «Фейеноорду» удалось быстро открыть счет в противостоянии с чемпионом Украины, и снова чемпион Голландии не смог удержать преимущество. Более того, «Шахтер» добыл вторую волевую победу подряд, что с украинскими командами случается крайне редко. Как правило, если наши команды в Европе пропускают первыми, это практически приговор. Хотя этой осенью волевые качества на евроарене демонстрирует не только «Шахтер», но и киевское «Динамо».

В общем, подопечных Фонсеки пропущенный гол совсем не смутил. Они не занервничали, не задергались, не начали спешить. Напротив, продолжали играть в свой футбол, и это очень быстро принесло свои плоды. Вскоре «Шахтер» был впереди, а сомнений в его превосходстве над соперником не возникало вплоть до финального свистка. Пожалуй, это была самая уверенная еврокубковая победа горняков в этом сезоне.

Глядя на турнирную таблицу, может показаться, что «Шахтер» свое дело практически сделал. Однако это впечатление обманчивое. 6-очковое превосходство над «Наполи» может растаять, словно первый снег, если горняки посчитают дело сделанным. Как уже отмечалось, в следующем туре «Шахтер» играет в Неаполе. И если проиграет там, к примеру, со счетом 0:1, не только подпустит к себе неаполитанцев на расстояние в три очка, но и отдаст им преимущество по дополнительным показателям – очным встречам. А ведь в заключительном туре «Шахтеру» играть против «Манчестер Сити». Пускай и немотивированного, но, когда речь идет о клубах такого масштаба, опасаться нужно даже резервистов.

Иными словами, чтобы избежать нервотрепки в декабре, «Шахтеру» нужно решать задачу как можно скорее. Для этого в Неаполе можно не только выиграть или сыграть вничью, но и проиграть, к примеру, со счетом 2:3. В таком случае, «Шахтер» выйдет в 1/8 финала досрочно, опять же, за счет преимущества в личных встречах.

Янг Бойз 0-1 Динамо

Домашняя ничья с «Янг Бойз» не повлияла на позиции киевского «Динамо» в своей группе. Но она еще раз засвидетельствовала огромное количество проблем у команды Хацкевича. И с каждым матчем появляется все больше сомнений, способен ли существующий тренерский штаб их решить.

Когда Хацкевич возглавил «Динамо», говорилось о его умении работать с молодежью. Но всю свою молодежь клуб раздал по арендам в другие команды, а на арене остались все те же. Плюс, прибавился десант иностранных защитников сомнительной квалификации. Наконец, серьезную травму получил Сидорчук, а Домагой Аида, как известно, давно «сидит на чемоданах». Вот и получается, что киевляне не способны выиграть у «Вереса», «Зари», «Черноморца» и «Карпат», не говоря уже о «Шахтере». А матч у «Александрии» в рамках Кубка Украины был выигран лишь в дополнительное время.

Как бы грустно это не звучало, но «Динамо» уже давно превратилось в совершенно посредственную команду, уровень которой вполне сопоставим с уровнем вице-чемпиона Швейцарии. А у Хацкевича с президентом клуба постоянно виноват кто-то другой, но только не они сами. Например, после игры с «Шахтером» виноватым оказался судья, не назначивший пусть и явный пенальти в ворота горняков. И это при том, что киевляне в этом матче считанные разы перешли середину поля.

В общем, выезд в гости к «Янг Бойз», уже второй с начала сезона, пришелся на очень непростой для «Динамо» момент. Катастрофическая серия в чемпионате привела к тому, что «Шахтер» ушел в отрыв, а борьба за чемпионство проходит лишь в теоретической плоскости. Во всю муссируются слухи о возможной отставке Хацкевича. А поскольку решения в «Динамо» принимает не самый сдержанный человек, все прекрасно понимают: последней каплей для Игоря Суркиса может стать все, что угодно. Этой каплей могла быть и гостевая игра со швейцарцами, но динамовцы в Берне явно «отскочили».

«Янг Бойз» вчистую переиграл киевлян, но воплотить свое преимущество в голы хозяева на сей раз не сумели. Поспособствовала этому и неплохая игра в воротах еврокубкового дебютанта Георгия Бущана. На посту номер один он заменил Максима Коваля и, по большому счету, каши не испортил. Хотя мелкие ошибки и некоторая неуверенность в действиях Бущана наблюдались, но свои ворота он сохранил на замке.

В любом случае, он стал уже третьим голкипером киевского «Динамо» в этом сезоне. Ранее тренерский штаб использовал не только Коваля, но и Артура Рудько. Учитывая, что сезон не дошагал даже до своего экватора, это многовато. Кроме того, это значит, что Хацкевич до сих пор не определился с основным вратарем. Он бы и рад определиться, но стабильностью ни Коваль, ни Рудько не отличались. О Бущане в плане стабильности пока говорить рано, но, если бы он был сильнее своих конкурентов, наверное, играл бы гораздо чаще. А так, нужно констатировать, что с вратарями у «Динамо» большая проблема. И внутренними ресурсами решить ее, наверное, не получится.

Вряд ли после победы в Швейцарии уместно говорить о том, что «Динамо» выходит из кризиса. Скорее, уместно говорить о достижении хорошего результата, который должен придать уверенности и команде, и тренерскому штабу. А еще эта победа гарантировала «Динамо» выход из группы. Осталось немного напрячься, чтобы финишировать на первом месте, и дело будет сделанным.

Будь в нашей группе соперники посерьезнее, проблем у команды Хацкевича было бы значительно больше. Но в этой компании не финишировать на 1-м месте команде Хацкевича было бы, мягко говоря, странно.

Герта 2-0 Заря

После октябрьских свершений (две победы в двух играх Лиги Европы) «Заря» отправлялась в Берлин с весьма честолюбивыми планами. Команда Вернидуба почувствовала вкус побед, а «Герта», сложилось такое впечатление, махнула рукой на Лигу Европы. Во всяком случае, состав берлинцев на эту игру был далеко не оптимальным. И о том, что он будет именно таким, было известно заранее.

Но не нужно трактовать эти слова так, будто «Герта» собиралась нарочно проигрывать «Заре» - совсем нет. Полурезервный состав играл так, как он мог, и изо всех сил боролся за победу. И если она сама плыла в руки, то зачем отказываться?…

«Герта» опять попыталась «задавить» «Зарю» на стартовом отрезке. И опять подопечные Вернидуба оказались не готовы к подобному давлению. «Заря» была буквально смята в первые 20 минут первого тайма и закономерно пропустила быстрый гол. По большому счету, в первом тайме у луганчан почти ничего не получалось.

Некоторые просветы появились после перерыва. «Заря» начала «показывать зубы», но попытки переломить ситуацию в свою пользу были довольно робкими. В этот вечер, в отличие от игры во Львове, «Заря» была зажатой и закрепощенной. Она как будто постоянно чего-то опасалась, хотя соперник и так был впереди. «Заря» будто боялась что-то потерять, хотя терять было нечего.

Не проявили себя и лидеры команды, в особенности капитан Караваев. Создавалось впечатление, что, после крайне эмоционального октября, «Заря» была выхолощенной в психологическом плане. В общем, шансов спасти этот матч у гостей практически не было.

А поскольку в параллельном матче испанский «Атлетик» нанес поражение шведскому «Эстерсунду», ситуация в группе обострилась до предела. Первое и четвертое места разделяют всего три очка, то есть всего одна победа. «Заря» по-прежнему остается второй и держит ситуацию в своих руках. Но впереди луганчан ждет выезд к ужасно неприятному «Эстерсунду», который в этом евросезоне в родных стенах в принципе не признает авторитетов. Кстати, и в гостях шведы забрали 3 очка и победу во Львове у «Зари». В ответной игре «Заря» не имеет права действовать робко и скромно, иначе никакая 1/16 финала ЛЕ ей не светит.

С другой стороны, есть опасения, что луганчане уже миновали свой пик формы, и дальше «на зубах» будут доигрывать до зимних каникул. В таком случае, все ярче вырисовывается перспектива выбывания третьей украинской команды из еврокубка.

Кирилл Стадниченко