УЕФА попросил ФФУ обосновать выданную ФК "Динамо" Киев лицензию для участия в еврокубках

Следственная палата Органа финансового контроля клубов УЕФА анализирует финансовые отчеты ФК «Динамо» Киев, на основании которых Федерация футбола Украины выдала клубу лицензию для участия в еврокубках. Это подтверждает письмо, которое поступило в ФФУ еще во второй половине сентября, сообщает официальный сайт ФФУ.

В частности, члены Палаты попросили ФФУ предоставить дополнительные материалы по этому вопросу. О деталях дела сообщил в письме в ФК «Динамо» Киев генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Запесоцкий.

«19 сентября 2017 года Федерация футбола Украины получила официальное письмо от Органа финансового контроля клубов (далее ОФКК) УЕФА. В документе говорилось о том, что Следственная палата ОФКК провела 31 августа заседание, на котором была изучена финансовая документация, предоставленная клубом «Динамо» Киев. Эта проверка выявила задолженность в отношении финансовых обязательств клуба, сроки погашения которых были нарушены по состоянию на 31 марта – крайний срок выплаты таких долгов, что является одним из главных условий получения лицензии», - говорится в письме.

Читайте также"Динамо" требует извинений от ФФУ за искаженную информацию о долгах Согласно сообщению ОФКК, более детальный анализ, который провели члены Палаты, показал, что срок погашения этих задолженностей истек более чем 180 дней назад (по состоянию на 30 июня 2017 года), что вызвало обеспокоенность ОФКК относительно обоснованности выдачи Федерацией футбола Украины лицензии УЕФА клубу «Динамо» Киев для участия в еврокубках в текущем сезоне. По итогам этого анализа Следственная палата ОФКК выразила обеспокоенность и попросила ФФУ предоставить дополнительные материалы финансовой отчетности клуба для более детальной проверки обоснованности выдачи лицензии «Динамо» Киев для участия в еврокубках сезона 2017/18.

«Обращаю Ваше внимание, что в письме УЕФА, о котором рассказал СМИ заместитель директора Центра лицензирования ФФУ Сергей Задиран, нет никакого упоминания об открытии Следственной палатой ОФКК производства в отношении непосредственно клуба «Динамо» Киев. Зато, УЕФА попросил Федерацию футбола Украины обосновать выданную «Динамо» лицензию для участия в еврокубках при наличии просроченной задолженности», - сообщает Юрий Запесоцкий.

По его словам, «очевидным является искажение этой темы и недостоверная трактовка ситуации, которая сложилась вокруг вопроса лицензирования столичного клуба, который до сих пор не предоставил документы, подтверждающие погашение отдельных финансовых обязательств, что является нарушением Регламента УЕФА». В случае необходимости, ФФУ готова предоставить «Динамо» Киев консультативную помощь в разъяснении материалов, поступающих из УЕФА, для избежания подобных недоразумений в будущем.

Как сообщал УНИАН, ранее в ФФУ заявили, что ФК "Динамо" грозит дисквалификация из еврокубков за долги клуба.