Известный украинский комментатор провел репортаж с матча 6-летних футболистов
16:28, 03 ноября 2017Футбол
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Кирилл Круторогов комментировал матчи на детском турнире.
"Шахтер" объединил в одном турнире 130 детей и 65 команд / facebook.com/fcshakhtar
Комментатор телеканала «Футбол» Кирилл Круторогов провел репортаж с матча Shakhtar Kids Cup, сообщает официальный YouTube канал ФК "Шахтер".
Детский турнир прошел в Харькове в минувшие выходные. В нем участвовали 130 детей в формате 2 игрока в команде (65 команд).
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