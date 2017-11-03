Известный украинский комментатор провел репортаж с матча 6-летних футболистов

Кирилл Круторогов комментировал матчи на детском турнире.

Комментатор телеканала «Футбол» Кирилл Круторогов провел репортаж с матча Shakhtar Kids Cup, сообщает официальный YouTube канал ФК "Шахтер". Детский турнир прошел в Харькове в минувшие выходные. В нем участвовали 130 детей в формате 2 игрока в команде (65 команд).

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