Моуриньо вызвали в суд Мадрида по делу о неуплате налогов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо в скором времени приедет в Мадрид. Специалист должен явиться в суд по делу о неуплате налогов, сообщает Спорт-Экспресс соссылкой на Sky Sports.

Ранее сообщалось, что португальский специалист с 2011 по 2012 год скрыл от налоговой службы 3,3 миллиона евро. По данному вопросу была начата проверка.

Напомним, ранее с подобными проблемами столкнулись знаменитые игроки "Барселоны" и "Реала" соответственно - Криштиану Роналду и Лионель Месси.