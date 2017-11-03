Моуриньо вызвали в суд Мадрида по делу о неуплате налогов
13:02, 03 ноября 2017Футбол
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Португальский специалист с 2011 по 2012 год скрыл от налоговой службы 3,3 миллиона евро.
Моуриньо вызвали в суд по делу о неуплате налогов / Reuters
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо в скором времени приедет в Мадрид. Специалист должен явиться в суд по делу о неуплате налогов, сообщает Спорт-Экспресс соссылкой на Sky Sports.
Ранее сообщалось, что португальский специалист с 2011 по 2012 год скрыл от налоговой службы 3,3 миллиона евро. По данному вопросу была начата проверка.
Напомним, ранее с подобными проблемами столкнулись знаменитые игроки "Барселоны" и "Реала" соответственно - Криштиану Роналду и Лионель Месси.
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