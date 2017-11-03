Футболист "Марселя" Эвра ударил фаната своей команды ногой в лицо и был удален до начала матча Лиги Европы (видео)

Перед матчем группового этапа Лиги Европы между португальской "Виторией" из Гимараэша и французским "Марселем" случился неприятный эпизод между фанатами французского клуба и защитником Патрисом Эвра.

Болельщики начали оскорблять Эвра на предматчевой разминке, после чего и вовсе прорвались через барьеры и хотели напасть на игрока. В ответ Эвра атаковал одного из фанатов и нанес ему удар ногой в голову.

В итоге рефери Тамаш Богнар показал Эвра, который был в заявке "Марселя" на скамейке запасных, красную карточку. Игрок был удален еще до начала матча. Впрочем, французская команда, с учетом того, что игрок числился среди запасных, начала матч в полном составе.

Тем не менее, "Марсель" все равно проиграл матч со счетом 0:1.