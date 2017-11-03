Украина увеличила отрыв от Бельгии в рейтинге УЕФА по итогам еврокубковой недели

По итогам матчей 4-го тура групповой стадии еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы, Украина закрепилась на восьмом месте в таблице коэффициентов УЕФА, увеличив отрыв от Бельгии, а также опережая Турцию, Австрию, Нидерланды и Чехию, сообщает официальный сайт организации.

Благодаря победам донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов над голландским "Фейеноордом" (3:1) и киевского "Динамо" над швейцарским "Янг Бойз" (1:0) наша страна заработала 0,8 баллов (всего – 38,333).

Лидирует в таблице с большим отрывом Испания, далее следуют Англия, Италия, Германия, Франция, Россия и Португалия.

Рейтинг ассоциаций УЕФА

Топ-10. 3 ноября.

1. Испания – 95.426 (7/7 команд);

2. Англия – 69.176 (7/7);

3. Италия – 67.582 (6/6);

4. Германия – 66.141 (6/7);

5. Франция – 51.081 (5/6);

6. Россия – 47.982 (4/5);

7. Португалия – 43.248 (5/6);

8. Украина – 38.333 (3/5);

9. Бельгия – 37.700 (2/5);

10. Турция – 33.000 (3/5).