Вратарь-дебютант "Динамо" в еврокубках Бущан: я не спасал, а просто выполнял свою работу

В дебютном для себя матче в еврокубках голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан не пропустил ни одного мяча, а после игры пообщался со СМИ, сообщает официальный сайт "Динамо".

- Да какой я герой?! Герой матча это тот, кто забил победный гол. Я не спасал, а просто выполнял свою работу.

Волновался перед дебютом? Нет, не очень. Возможно, немного в первом тайме, но все хорошо прошло.

Относительно того, была ли внутренняя уверенность в том, что вратарь сохранит ворота «на замке», Бущан ответил: "Мы до последнего надеялись, что не пропустим и вернемся в Киев с победой".

Читайте также"Динамо" меняет вратаря - Бущан дебютирует в воротах команды в еврокубкахА на вопрос: почему «Динамо» вновь провело два таких разных тайма, заметил: "Не знаю. Команда сегодня хорошо провела оба тайма. В первом – хорошо оборонялись, а во втором играли уверенно, контролировали мяч".

О том, как партнеры поздравили с «сухим» матчем, заметил: "Поздравили конечно. Только шутили, что я наверное забрал мяч на память".

"Все поздравляют - партнеры, друзья, родители...", - добавил голкипер "Динамо".

На вопрос, кто является твоим любимым голкипером, ответил без колебаний:

"Джанлуиджи Буффон".

А насчет мотивации на заключительные два тура, ведь команда уже вышла в плей-офф, отметил: "Мотивация – это само участие в Лиге Европы. Мы должны занять первое место в группе, набрать как можно больше очков".

Наконец, на вопрос об искусственном поле ответил: "Падать так же, просто искусственное покрытие чуть больше натирает кожу. Я однажды неудачно приземлился, немного повредил плечо. Впрочем, все в порядке".

Как сообщал УНИАН, ранее в четверг в матче Лиги Европы "Динамо" в гостях одолело швейцарский "Янг Бойз" со счетом 0:1, а в воротах столичной команды дебютировал Георгий Бущан.