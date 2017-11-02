В Европе состоялись матчи 4-го тура группового этапа соревнований: результаты всех матчей

В Европе состоялись матчи 4-го тура группового этапа соревнований.

В четверг в Европе состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, сообщает официальный сайт соревнований. Были сыграны все запланированные 24 матча. Лига Европы. Групповой этап. 4-й тур. 2 ноября. Локомотив Москва - Шериф - 1:2 АЕК Афины - Милан - 0:0 Маккаби Тель-Авив - Астана - 0:1 Истанбул Башакшехир - Хоффенхайм 1:1 Янг Бойз - Динамо - 0:1 Лион - Эвертон - 3:0 Лудогорец - Брага - 1:1 Аполлон - Аталанта - 0:1 Славия - Вильярреал - 0:2 Риека - Аустрия - 1:4 Копенгаген - Фастав Злин 3:0 Партизан - Скендербеу - 2:0 Реал Сосьедад - Вардар - 3:0 Гимарайнш - Марсель 1:0 Лацио - Ницца - 1:0 Стяуа - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Атлетик - Эстерсунд - 1:0 Арсенал - Црвена Звезда - 0:0 Русенборг - Зенит - 1:1 Ред Булл - Коньяспор 0:0 Кёльн - БАТЭ - 5:2 Виктория - Лугано - 4:1 Герта - Заря - 2:0 Витесс - Зюлте-Варегем - 0:2

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