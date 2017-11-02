В Европе состоялись матчи 4-го тура группового этапа соревнований: результаты всех матчей

23:59, 02 ноября 2017
Футбол
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В Европе состоялись матчи 4-го тура группового этапа соревнований.

Украинские и хорватские команды составили две пары участников квалификации Лиги Европы / uefa.com

В четверг в Европе состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, сообщает официальный сайт соревнований

Были сыграны все запланированные 24 матча.

Лига Европы. Групповой этап.

4-й тур.

2 ноября.

Локомотив Москва - Шериф - 1:2

АЕК Афины - Милан - 0:0

Маккаби Тель-Авив - Астана - 0:1

Истанбул Башакшехир - Хоффенхайм 1:1

Янг Бойз - Динамо - 0:1

Лион - Эвертон - 3:0

Лудогорец - Брага - 1:1

Аполлон - Аталанта - 0:1

Славия - Вильярреал - 0:2

Риека - Аустрия - 1:4

Копенгаген - Фастав Злин 3:0

Партизан - Скендербеу - 2:0

Реал Сосьедад - Вардар - 3:0

Гимарайнш - Марсель 1:0

Лацио - Ницца - 1:0

Стяуа - Хапоэль Беэр-Шева 1:1

Атлетик - Эстерсунд - 1:0

Арсенал - Црвена Звезда - 0:0

Русенборг - Зенит - 1:1

Ред Булл - Коньяспор 0:0

Кёльн - БАТЭ - 5:2

Виктория - Лугано - 4:1

Герта - Заря - 2:0

Витесс - Зюлте-Варегем - 0:2

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Теги: #Лига Европы результаты