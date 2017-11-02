В Европе состоялись матчи 4-го тура группового этапа соревнований: результаты всех матчей
В Европе состоялись матчи 4-го тура группового этапа соревнований.
В четверг в Европе состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, сообщает официальный сайт соревнований.
Были сыграны все запланированные 24 матча.
Лига Европы. Групповой этап.
4-й тур.
2 ноября.
Локомотив Москва - Шериф - 1:2
АЕК Афины - Милан - 0:0
Маккаби Тель-Авив - Астана - 0:1
Истанбул Башакшехир - Хоффенхайм 1:1
Янг Бойз - Динамо - 0:1
Лион - Эвертон - 3:0
Лудогорец - Брага - 1:1
Аполлон - Аталанта - 0:1
Славия - Вильярреал - 0:2
Риека - Аустрия - 1:4
Копенгаген - Фастав Злин 3:0
Партизан - Скендербеу - 2:0
Реал Сосьедад - Вардар - 3:0
Гимарайнш - Марсель 1:0
Лацио - Ницца - 1:0
Стяуа - Хапоэль Беэр-Шева 1:1
Атлетик - Эстерсунд - 1:0
Арсенал - Црвена Звезда - 0:0
Русенборг - Зенит - 1:1
Ред Булл - Коньяспор 0:0
Кёльн - БАТЭ - 5:2
Виктория - Лугано - 4:1
Герта - Заря - 2:0
Витесс - Зюлте-Варегем - 0:2