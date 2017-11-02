"Герта" обыграла "Зарю" в матче Лиги Европы

В Берлине завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором местная "Герта" принимала на своем поле луганскую "Зарю" и обыграла соперника, сообщает официальный сайт соревнований.

Маьч заверился со счетом 2:0.

Героем этого матча стал Дави Зелке, на счету которого дубль. Игрок отличился на 16-й и 73-й минутах, соответственно.

В начале матча, на 16-й минуте, после скидки партнера Дуда из левого угла штрафной "Зари" навесил на линию вратарской и Дави Зелке буквально расстрелял ворота.

А уже в концовке, на 73-й минуте, Опанасенко совершил грубую ошибку - обрез - в центре поля и после передачи на ход от Эшшвайна Дави Зелке вышел один на один с Луниным, обыграл голкипера и отправил мяч в пустые ворота.

Таким образом, "Заря" проиграла второй из четырех матчей (при двух победах), набрала 6 очков и идет на 2-м месте в текущей турнирной таблице соревнований.