Тренер "Динамо" Хацкевич после матча с "Янг Бойз": где-то нам повезло, особенно в первом тайме

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал победу своей команды в матче Лиги Европы над швейцарским "Янг Бойз", сообщает официальный сайт столичного клуба.

"В основном все острые моменты были созданы после стандартных положений. Где-то мы проигрывали борьбу, где-то нам повезло. Особенно в первом тайме. Если сравнить антропометрические данные игроков обеих команд, то соперники крепче, поэтому они нас продавливали. Но без удачи обойтись тоже нельзя", - подвел итог игры Хацкевич.

"Установка в первом тайме выполнялась лишь в первые 10-12 минут. Потом мы очень низко «сели» на свою половину. Почему – мы обсудим это с командой. Но все равно мы, конечно, хотели насытить центральную зону, поскольку у соперников есть достаточно креативные футболисты с хорошим первым обостряющим пасом. Когда мы забили гол, конечно, играли уже по счету. Но все же мы не планировали так низко встречать соперника", - добавил тренер.

Про вратаря Бущана:

"Прежде всего надо поздравить Георгия с дебютом в еврокубках, с тем, что он сыграл «на ноль». Решение мы принимаем всем тренерским штабом. Это журналисты приводили статистику с общим количеством ударов по воротам и количеству сэйвов и пропущенных голов Максима. Но все помнят только те эпизоды, когда он не спасает команду, а когда он спасает все быстро забывают. Мы больше смотрим с позитивной точки зрения. Ковалю дали отдохнуть. Да, возможно, мы рисковали, но главное, что Бущан сыграл на ноль, ему помогла в этом наша защита. Да, были ошибки, но они случаются у каждого. Было заметно волнение, но были и моменты, когда он сыграл отлично, выручил".

Об обмене флангами Гонсалеса и Морозюка и замену Кендзеры:

"Мы анализировали игру Дерлиса и пришли к выводу, что эффективность его игры на правом фланге в атаке выше, чем на левом. Здесь он и обостряет, и берет игру на себя, смещается на фланг, обводит один в один. Когда он играет на левом фланге, он чаще смещается в центр, и там уже такого острого продолжения нет. Кубковый матч в Александрии доказал, что это его родная позиция.

Что касается Кендзеры, он получил в одном х эпизодов удар в голову, возможно даже сотрясение, и начал откровенно «плыть». Мы хотели заменить его еще раньше, но он сказал, что может играть. Это было его решение, но он уже даже не понимал, где находится на поле".

О возвращении из лазарета Виктора Цыганкова и возможном исполнителе на правом фланге полузащиты:

"Давайте сначала дождемся его возвращения, неизвестно когда оно произойдет. Футболист пропустил месяц, он только начинает работать по индивидуальной программе. Дай бог, чтобы он скорее вернулся, для нас это будет усиление на фланге атаки. А как уже использовать Цыганкова и Гонсалеса, мы будем решать тогда, когда Виктор полностью восстановится".

Как сообщал УНИАН, "Динамо" обыграло "Янг Бойз" в гостевом матче в Берне со счетом 0:1 и досрочно вышло в плей-офф - 1/16 финала Лиги Европы.