"Динамо" меняет вратаря - Бущан дебютирует в воротах клуба в еврокубках

Стал известен стартовый состав киевского «Динамо» на матч со швейцарским «Янг Бойз» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает uefa.com.

Динамовцы выйдут на поле в таком составе: Бущан, Кендзера, Хачериди, Вида, Пиварич, Морозюк, Корзун, Буяльский, Гонсалес, Гармаш, Мораес.

Запасные: Коваль, Шепелев, Гусев, Кравец, Миколенко, Кадар, Вантух.

Отметим, что для 23-летнего голкипера Георгия Бущана это дебют в еврокубках. В этом сезоне он провел всего один матч за «Динамо», против «Стали» (победа - 4:1).

Георгий Бущан является воспитанником вратарской школы киевского "Динамо".

Основным вратарем "Динамо" в этом сезоне до этого считался Максим Коваль.

УНИАН проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Динамо" с "Янг Бойз". Начало – в 20.00.