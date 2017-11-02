Матч УПЛ перенесен на другой стадион, чтобы сохранить поле для сборной Украины

18:32, 02 ноября 2017
Футбол
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Поединок "Верес" - "Зирка" состоится на стадионе "Украина" во Львове. 

Стадион

Матч 15-го тура украинской Премьер-лиги «Верес» (Ровно) – «Зирка» (Кропивницкий) состоится во Львове на стадионе "Украина". Об этом сообщает официальный сайт "Вереса".

Матч пройдет 4 ноября, начало - в 14.00.

Отметим, что до этого все домашние матчи в нынешнем сезоне "Верес" проводил на «Арене Львов». 

Смена места проведения матча связана с тем, чтобы сохранить поле на «Арене Львов» перед товарищеской встречей национальных сборных Украины и Словакии, которая намечена на 10 ноября.

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Теги: #Верес - Зирка#15-й тур УПЛ