Матч УПЛ перенесен на другой стадион, чтобы сохранить поле для сборной Украины
18:32, 02 ноября 2017Футбол
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Поединок "Верес" - "Зирка" состоится на стадионе "Украина" во Львове.
Стадион "Украина" / wikimedia.org
Матч 15-го тура украинской Премьер-лиги «Верес» (Ровно) – «Зирка» (Кропивницкий) состоится во Львове на стадионе "Украина". Об этом сообщает официальный сайт "Вереса".
Матч пройдет 4 ноября, начало - в 14.00.
Отметим, что до этого все домашние матчи в нынешнем сезоне "Верес" проводил на «Арене Львов».
Смена места проведения матча связана с тем, чтобы сохранить поле на «Арене Львов» перед товарищеской встречей национальных сборных Украины и Словакии, которая намечена на 10 ноября.
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