17-летний футболист бельгийского "Антверпена" умер после тренировки

Футболист бельгийского «Антверпена» Джоэль Лобанзо скончался в результате остановки сердца во время тренировки. Об этом сообщила официальная страница клуба.

Во время занятия с молодежной командой 17-летний игрок упал без сознания.

Медицинский персонал команды попытался оказать ему первую помощь, после чего в критическом состоянии он был доставлен в больницу, где и скончался.