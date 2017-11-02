17-летний футболист бельгийского "Антверпена" умер после тренировки

17:07, 02 ноября 2017
Футбол
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Во время занятия с молодежной командой игрок упал без сознания и вскоре умер от остановки сердца.

Джоэл Лобанзо умер на тренировке / facebook.com

Футболист бельгийского «Антверпена» Джоэль Лобанзо скончался в результате остановки сердца во время тренировки. Об этом сообщила официальная страница клуба.

Во время занятия с молодежной командой 17-летний игрок упал без сознания.

Медицинский персонал команды попытался оказать ему первую помощь, после чего в критическом состоянии он был доставлен в больницу, где и скончался.

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Теги: #смерть футболиста#смерть игрока Антверпена