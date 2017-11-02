"Динамо" и "Шахтер" наказаны за поведение болельщиков во время "Классико"

Состоялось заседание КДК ФФУ, на котором приняли ряд решений. Одно из них касается матча 13-го тура УПЛ "Динамо" – "Шахтер".

Как сообщил "Футбол 24" со ссылкой на КДК, через неподобающее поведение болельщиков "Динамо" наказано штрафом в 250 000 гривен. "Шахтер" заплатит меньшую сумму – 100 000 гривен.

Напомним, что в центральном поединке 13-го тура, который состоялся 22 октября на НСК "Олимпийский", "Динамо" и "Шахтер" сыграли в нулевую ничью. Матч при этом посетили 38 618 болельщиков - рекорд для внутренних турниров в нынешнем сезоне.