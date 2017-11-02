Гвардиола после матча с "Наполи" случайно сел в автобус соперников

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола по окончании вчерашней игры с «Наполи» в групповом этапе Лиги чемпионов попал в забавную ситуацию.

Испанский специалист не смог сориентироваться в выходах со стадиона «Сан-Паоло» в Неаполе и случайно зашел в автобус соперников из «Наполи». Поняв свою ошибку, Гвардиола сразу перебрался в автобус «Ман Сити».

Как сообщал УНИАН, "Манчестер Сити" добыл четвертую победу в четырех матчах Лиги чемпиоов и продолжает лидировать в группе F, где выступает и донецкий "Шахтер". У "Ман Сити" 12 очков, у "Шахтера" - 9.