"Динамо" требует извинений от ФФУ за искаженную информацию о долгах

Футбольный клуб «Динамо» на своем официальном сайте опубликовал письмо к президенту ФФУ Андрею Павелко, где требует получить извинения за заявления заместителя директора центра лицензирования ФФУ Сергея Задирана в адрес столичного клуба.

«В заявлении Задирана грубо нарушены принципы конфиденциальности, которые ежегодно фиксируются в соглашении и подписываются футбольными клубами и ФФУ. Кроме того, прозвучало явное искажение фактов относительно выполнения клубом своих финансовых обязательств. Надеемся получить извинение за некорректное заявление в адрес клуба и вашу реакцию по нарушению соглашения о конфиденциальности», – указано в письме киевского клуба.

Читайте также"Динамо" грозит исключение из еврокубков из-за долгов - ФФУВ подтверждение «Динамо» опубликовало ответ руководителя финансового мониторинга и соответствия УЕФА Пабло Родригеса.

В нем сказано, что следственная палата органа УЕФА по финансовому контролю клубов не открывала расследование по лицензии участия клуба в еврокубках сезона 2017/18.

Также, судя по словам Родригеса, «Динамо» своевременно выплатил все свои платежные обязательства.

Как сообщал УНИАН, вчера появилась информация о том, что у "Динамо" существуют задолженности, о существовании которых киевский клуб не упомянул при подготовке документов на аттестацию. При этом заместитель директора центра лицензирования ФФУ Сергей Задиран ссылался на якобы полученное из УЕФА письмо, в котором УЕФА "высказал обеспокоенность". Речь также шла о санкциях, которые грозили "Динамо", вплоть до исключения из еврокубков.