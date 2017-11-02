Еще один игрок сборной Украины может перейти в Бундеслигу
14:20, 02 ноября 2017Футбол
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Немецкий "Майнц" ведет переговоры с "Шахтером" о трансфере Эдуарда Соболя.
Игроком сборной Украины Эдуардом Соолем заинтересовался клуб Бундеслиги / Reuters
Клуб немецкой Бундеслиги «Майнц» ведет переговоры с «Шахтером» по трансферу левого защитника сборной Украины Эдуарда Соболя. Об этом сообщает zbirna.com.
Сейчас украинский игрок на правах аренды выступает за пражскую «Славию», однако права на Соболя принадлежат донецкому клубу. Арендное соглашение между Соболем и «Славией» рассчитано до лета 2018 года.
В сезоне 2017/2018 украинский защитник провел 13 поединков за «Славию», в которых отметился одним забитым мячом и двум голевыми передачами.
После 10 сыгранных туров в Бундеслиге «Майнц» с 11 очками идет на 13-й позиции в турнирной таблице.
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