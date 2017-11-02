Гендиректор "Шахтера" Палкин: Фонсека всегда говорит правду

Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин во время прямого включения в эфире ТК «Футбол» перед матчем с «Фейеноордом» прокомментировал последние результаты команды:

- Критика после игры со "Сталью" в матче Премьер-лиги была справедлива, болельщики недовольны. Я считаю, что клуб такого уровня, как наш, не должен играть в футбол с таким результатом. Ребята должны понимать, что чемпионат выигрывается с такими соперниками - соперниками, которые находятся в середине и нижней части турнирной таблицы. Сегодня недостаточно выиграть только у «Динамо», чтобы чемпионство уже было в кармане. Поэтому нужно исправлять ситуацию, и я думаю, тренерский штаб знает, что делает, - начал генеральный директор.

Также была затронута тема резких высказываний Паулу Фонсеки о том, что некоторые игроки не заслуживают быть в «Шахтере». На вопрос о том, как руководство клуба расшифровывает такие месседжи, Палкин заметил: "По большому счету, здесь все понятно, тренер решает, кому играть, а кому нет. Естественно, он не доволен самоотдачей некоторых футболистов, поэтому он сказал, что думал. Я всегда повторяю, что Фонсека всегда говорит правду. Он высказал то, что было у него на душе".

Читайте такжеТренер "Шахтера" Фонсека: математически нам сейчас не хватает одного очкаА говоря о расхожем мнении, что в реальности существует два «Шахтера» - один играет в чемпионате Украины и не всегда уверенно, другой - выступает в ЛЧ по максимуму и без вопросов к своей игре и, в связи с этим, как нивелировать разницу, отметил: "Понятное дело, все отмечают хорошую игру в ЛЧ и не совсем, скажем так, хорошую самоотдачу в чемпионате Украины. Я думаю, здесь вопрос в мотивации и концентрации. Вы прекрасно понимаете, что, как только наша команда включает скорости, фактически любая команда чемпионата Украины начинает ссыпаться. Вопрос в том, чтобы заставлять себя включать эти скорости, мотивировать себя - по-другому не получится. Должна быть самомотивация и работа всего коллектива, над этим надо трудиться и работать".

"Естественно, мы понимаем, что находимся в сложных условиях. Вчера была встреча с представителями «Фейеноорда», где присутствовал Дирк Кейт, легенда «Ливерпуля» и «Фейеноорда», который сказал, что для него проще играть каждые три дня, чем осуществлять перелеты, а мы летаем постоянно, что очень утомляет. Снова же: это не оправдания, это вопрос к тому, что мы в сложной ситуации. Тем не менее, клуб нашего уровня должен показывать серьезный уровень независимо от обстоятельств", - добавил Палкин.

Как сообщал УНИАН, «Шахтер» обыграл «Фейеноорд» со счетом 3:1 и гарантировал себе еврокубковую весну.