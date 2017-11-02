Онлайн-трансляция, "Янг Бойз" - "Динамо" - 0:1: Лига Европы, групповой этап, 4-й тур

Сегодня в Берне (Швейцария) проходит матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором местный "Янг Бойз" принимает киевское "Динамо".

Встречаются команды-лидеры Группы В, которые занимают 1-2 места в турнирной таблице. У "Динамо" на данный момент 2 победы и 1 ничья - 7 очков, у "Янг Бойз" - 3 ничьи - 3 очка. В аутсайдерах группы числятся сербский "Партизан" и албанский "Скендербеу" - по 2 очка.

Победа в сегодняшнем матче гарантирует "Динамо" выход в весеннюю часть еврокубка - плей-офф - 1/16 финала.

С другой стороны, именно "Янг Бойз" стал единственной командой в первом круге соревнований, у которой "Динамо" не сумело выиграть. Матч в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 2:2.

С учетом этой игры, основного времени матча Кубка Украины против "Александрии" и 5 игр в национальном чемпионате УПЛ, "Динамо" не может одержать победу в 7 матчах подряд. Игра с "Александрией" была выиграна в дополнительное время.

Матч "Янг Бойз" - "Динамо" начнется в Берне в 20.00 по киевскому времени.

ТВ-трансляция - телеканал "Футбол 1".

Добрый вечер!

Мы начинаем!!

Стали известны стартовые составы команд:

Янг Бойз: 26. фон Бальмоос, 5. фон Берген, 24. Нуху, 43. Мбабу, 20. Эбишер, 8. Соу Дж., 29. Лотомба, 7. Сулеймани, 16. Фасснахт, 17. Ассале, 18. Нсаме

Запасные: 1. Вельфли, 4. Бюрки М., 22. Вютрих, 39. Йосс, 19. Шик, 23. Бенито, 13. Нгамале

Динамо: 1. Бущан, 23. Пиварич, 24. Вида, 34. Хачериди, 94. Кенджёра, 9. Морозюк, 18. Корзун, 19. Гармаш, 29. Буяльский, 11. Жуниор Мораес, 25. Гонсалес Д.

Запасные: 35. Коваль М., 42. Миколенко, 44. Кадар, 8. Шепелев В., 47. Вантух, 20. Гусев О., 22. Кравец

Как уже сообщалось, "Динамо" в случае победы сегодня оформит выход плей-офф - 1/16 финала Лиги Европы.

Матч начался!

1. Игроки "Янг Бойз" развели мяч с центра поля. И тут же потеряли мяч, упустив его в аут.

2. Киевляне контролируют мяч в центре поля, но не спешат идти в атаку на искусственном газоне арены в Берне.

3. Первая атака "Янг Бойз" - вне игры у Ассале.

4. Нсаме нарушил правила неподалеку от своей штрафной. Опасный момент для киевлян.

5. Вида отлично действует в защите в опасной атаке хозяев поля, которую готов был завершить Мбабу.

6. Еще один навес с центра поля - Кендзера выбивает мяч на угловой.

7. Неудачно разыграли корнер хозяева поля, сразу трое швейцарцев вне игры.

8. Гонсалес здоово обыграл соперника в центре поля, на вблизи штрафной позволил сопернику выбиты мяч в аут. Затем нарушения правил на Дерлисе - штрафной.

9. Гонсалес неудачно сыграл после розыгрыша штрафного - мяч сорвался с ноги игрока киевлян

10. Сулеймани опасно подал штрафной в зону обороны "Динамо" - Фасснахт бьет мимо ворот.

11 Корзун получает предупреждение - срыв атаки соперника.

12. Сулеймани бьет трафной - мяч попадает в стенку защитников "Динамо" Сулеймани зарабатывает угловой.

13. .Розыгрыш углового не удался хозяевам поля.

14. Эбишер в опасной атаке хозяев поля совершил фол и сорвал потенциально опасный момент.

15. Эбишер и Мбабу опасно атакуют и зарабатывают угловой.

16. Сулеймани подает угловой - удар головой и мяч попадает в штангу, Нсаме добивает - прямо в своего игрока и мяч уходит за линию ворот. Опаснейшая атака у швейцарцев получилась.

17. В атаке "Динамо" последовал пас на Морозюка с угла поля - неточно.

19. Еще одна атака "Динамо" - мяч легко забирает в руки фон Бальмоос.

20. Вида выбивает мяч на угловой после опаснейшего навеса с угла поля игрока "Янг Бойза".

21. Сулеймани подал угловой мяч ушел за линию ворот.

22. Сулейман забрасывает мяч в штрафную - Бущан проважает взглядом мяч за линию ворот.

23. Ассале наносит удар с дальней дистанции - защитники блокируют.

25. Сулеймани подает угловой - возня в трафной и защитники с больим трудом выбивают мясч на второй угловой.

26. И еще один момент швейцарцев - Бущан ловит мяч и нейтрализует момент. Отличный отрезок проводят хозяева поля.

27. Киевляне вновь и вновь теряют мяч - и вновь Ассале проходит по флангу и навешивает в штрафную - защитники разряжают обстановку.

28. Одна из редких атак киевлян - в борьбе Бергена и Гонсалеса мяч достается гостям - угловой.

29. Киевляне неудачно разыграли стандартный момент.

30. Эбишер получает предупреждение - грубая игра против Гармаша.

32. Мораес и Эбишер опасно столкнулись в центре поля. Киевлянин избежал предупреждения.

33. Тут же опасная атака "Динамо" и Морозюк зарабатывает угловой.

34. МОРАЕСССС!!!! Опаснейшая атака "Динамо" и бразилец не смог пробить с разворота в ворота.

35. Эбишер вновь на острие атаки и едва не пробивает по воротам - Бущан контролирует мяч. Гонсалес и Морозюк не разобрались в этой ситуации.

37. Морозюк уже в атаке - навешивает мя ч в штрафную - там только игроки "Янг Бойз".

38. Морозюк подает штрафной с кромки поля - от боковой линии - прямо в руки вратарю.

39. Мораес получил повреждение в моменте со штрафным. Упал на синтетический газон. Болезненная травма.

40. Мбабу в противоборстве с Морозюком теряет мяч в очередной атаке "Янг Бойз".

41. Мбабу нарушает правила на Мораесе - отличный момент для "Динамо".

42. Неудачно киевляне разыграли штрафной - мяч ушел в аут..

43. Ответ "Янг Бойз" - Нсаме подает от кромки поля - мяч улетает за лицевую линию. Очень плохой пас.

44. Гармаш грубо нарушает правил на Сулеймани - опасный штарфной для хозяев поля.

45. Очень опасно разыграли стандартное положение швейцарцы - удар Нсаме с острого угла - мяч проходит вдоль линии ворот.

45+1. Сулеймани прорывается в трафную и опасно бьет по воротам - мимо.

ПЕРЕРЫВ

Второй тайм начался

46. Киевляне развели мяч с центра поля и понеслись впере.

47. КРАВЕЦЦЦЦЦ!!!! Едва вышел на поле. как получил шикарный момент у ворот соперника - мяч проходит выше ворот.

48. Гарма столкнулся с Нсаме - очень грубо. Серьезная травма у игрока "Янг Бойз".

49. Штрафной исполнили швейцарцы - вне игры.

50. Несогласованность в действиях игроков "Динамо" приводит к свободному удару из пределов штрафной.

51. Сулеймани бьет мимо ворот после розыгрыша мяча. Шикарная возможность была у швейцарцев и они ее упустили.

52. Фасснахт получает опасную травму. Вновь "отличился" Гармаш.

53.Обрезка Ассале приводит к тому, что Кравец подхватывает мяч, идет в атаку, отдает пас на Мораеса, но тот теряет мяч...

54. Вторая волна атаки - подача в штрафную хозяев поля, вратарь легко забирает мяч в руки.

55. Соу ворвался в штрафную "Динамо" и в борьбе с защитником заработал угловой.

56 Соу подал угловой - защитники выбили мяч в аут.

57. Очередная атака "Янг Бойз" - Ассале вне игры.

58. Опаснейая атака швейцарцев - Сулеймани получил мяч на ход, дошел до лицевой линии и подал - мяч ушел за лицевую линию.

59. Вида отправляет мяч в атаку на Гонсалеса, тот в борьбе с защитником зарабатывает аут.

60. Дважды подряд угловые подали киевляне - Гармаш в завершении второй атаки не смог ударом ножницами через себя перевести мяч в ворота.

61.Нсаме в борьбе с Корзуном получает серьезную травму, пауза в игре.

63. ГОЛ? Нет, судья определил вне игры у Мораеса. Вратарь "Янг Бойз" получил травму в борьбе с Буяльским.

64. В очередной атаке хозяев поля Сулеймани пасовал в штрафную - неточно. Вида выбил мяч на угловой.

65. Предупреждение получает Кравец - грубая игра против Эбишера.

66. Лотомба наносит шикарный удар по воротам Бущана с двойным отскоком - вратарь киевлян смог перевести мяч на угловой.

67. Два подря угловых неудачно разыграли хозяева поля в Берне.

68. Ассале наносит опасный удар с дальней дистанции - Бущан уверенно ловит мяч в руки.

69. Нсаме нарушил правила на Хачериди в атаке "Янг Бойз" в штрафной площади "Динамо".

70. ГООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!! БУЯЛЬСКИИИИИИЙЙЙЙЙЙЙ!!!! 0:1

71. Грубейшая ошибка Лотомба в защите приводит к тому, что Гонсалес получает мяч, отдает Буяльскому, который бьет точно в нижний угол. Красивый гол.

72. Еще одна атака "Динамо" - Мбабу отправляет Пиварича в рекламные щиты. Сдают нервы у игроков "Янг Бойз".

73. Мораес наосит удар по воротам с дальней дистанции в надежде на то, что вратарб, который далеко вышел из ворот, не успеет среагировать - мяч летит мимо.

74. Замена у "Янг Бойз" - Нгамалу вместо Нсаме.

75. Мораес навешивает в штрафную - фон Берген переводит мяч на угловой.

76. Буяльский получает предупреждение - срыв атаки и грубая игра против Мбабу.

77. Заброс мяча в штрафную "Динамо" - в положении вне игры футболист "Янг Бойз".

78. Нгамале бьет по воротам "Динамо" - зарабатывает угловой. Стандарт вновь и вновь неудачно разыгрывают швейцарцы.

79. Нгамале вновь на острие атаки и вновь проигрывает борьбу Морозюку - от ворот введут мяч киевляне.

80. Замена у "Янг Бойз" - Шик вместо Фасснахта.

81. Хачериди едва не бьет по своим воротам, мяч от Бущана ушел на угловой.

82. Еще одна атака "Динамо" Лтомба в борьбе с Гармашем получает опасную травму, пауза в игре.

83. Сулейман вновь на острие атаки и вновь защитники блокируют его удар - угловой.

84. Ха-ха, судьи назначили угловой и тут же отменили свое решение. От ворот введет мяч Бущан.

85. Мбабу опасно простреливает в штрафную - защита "Динамо" вновь выбивает мяс на угловой.

86. Шик подает угловой, мяч после удара вылетает из-за Виды и Бущан успевает среагировать - отбил мяч вратарь киевлян.

87. Вида нарушает правила в борьбе с Мбабу в атаке "Динамо".

88. Замена в "Динамо" - Шепелев вместо Буяльского.

89. Теперь Вида уже на себе зарабатывает нарушение правил со стороны швейцарцев в штрафной площади "Динамо".

90. Нгамале бьет - Бущан не смог зафиксировать мяч, Вида выбивает на угловой.

5 минут добавляет арбитр к основному времени 2-го тайма игры

90+1. Опаснейший угловой разыграли хозяева поля, но защитники "Динамо" героически выбивают мяч на угловой.

90+2. Второй угловой подряд разыграли хозяева поля - Сулеймани бьет мимо. Хачериди получил травму. Или это "маленькие футбольные хитрости"...

90+3. Гармаш получает предупреждение - опасный удар сзади по ногам Нгамале.

90+4. Еще одна атака швейцарцев - дальний навес со своей половины поля - Адамс вне игры.

90+5. Последний момент у "Янг Бойз" и Ассале не дотягивается до мяча - Бущан фиксирует снаряд в руках.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Всех с победой!!!

"Динамо" вышло в плей-офф - 1/16 финала Лиги Европы!!!!!