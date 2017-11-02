"Динамо" и "Заря" в Лиге Европы: где смотреть

Матчи укринских команд в Лиге Европы - киевского "Динамо" и луганской "Зари" - сегодня покажут сразу три отечественных телеканала.

В 20.00 начнется матч "Янг Бойз" - "Динамо". Трансляцию из Швейцарии проведет телеканал "Футбол 1". Она начнется за час до начала игры включением из студии - в 19.00.

в 22.05 начнется игра "Герта" - "Заря". Трансляцию из Берлина проведут общенациональный телеканал "Украина" и специализированный "Футбол 2". На канале "Футбол 2" также будет послематчевая студия - с 23.55 до 01.00

Как сообщал УНИАН, сегодня состоятся игры 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.